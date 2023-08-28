Медосмотры

Работодатель обязан возместить расходы за предварительный медосмотр

Обязан ли работодатель возмещать расходы работника, прошедшего обязательный предварительный медосмотр за свой счет, если тот отказался трудоустраиваться или сразу уволился?
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Ответ Роструда: Обязан. Исключение — если работодатель направил будущего работника на медосмотр в конкретное медицинское учреждение, а работник прошел его в другом месте.

🎓 Правовое обоснование: обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя (абз. 14 ч. 3 ст. 214 ТК и ч. 9 ст. 220 ТК).

Работник должен направить работодателю письменное заявление о компенсации расходов на медицинский осмотр и приложить документы, подтверждающие эти расходы.

При этом обязанность работодателя возместить потенциальному работнику расходы на оплату предварительного медосмотра не зависит от последующего заключения с ним трудового договора.

Комментарии

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