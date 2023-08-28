Только 16% сотрудников обедают за счет компании

77% работников питаются за свой счет. В среднем на обед уходит по 350 рублей ежедневно.

Работодатель оплачивает расходы на питание только каждому седьмому сотруднику (16%), остальные 77% обедают за свой счет. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

В среднем на обеды каждый день уходит 350 рублей. С прошлого года эта сумма выросла на 6%.

Те, кто зарабатывает меньше 50 тыс. рублей тратят на обеды по 310 рублей. Сотрудники с более высоким доходом от 80 тыс. рублей питаются на 370 рублей.

Самые большие расходы на обеды у москвичей, в среднем 400 рублей в день. Жители Санкт-Петербурга тратят по 350 рублей, в Екатеринбурге и в Ростове-на-Дону обедают за 340 рублей.

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