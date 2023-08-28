Подотчет, командировки

У каких работников есть право отказаться от командировки

Несмотря на то, что перечень лиц, которых запрещено направлять в командировку ограничен, любой сотрудник может отказаться от служебной поездки при соблюдении определенных условий.
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Отказаться от служебной поездки может любой сотрудник, если:

  • В трудовом договоре с ним есть условие об отсутствии командировок.

  • Работа, для выполнения которой сотрудник направляется в служебную поездку, не предусмотрена его трудовым договором.

Кроме того, есть категории работников, командировка которых требует письменного согласия:

  • женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (ч. 2 ст. 259 ТК);

  • одиноких родителей, которые воспитывают детей до пяти лет без супруга (супруги) (ч. 3 ст. 259 ТК);

  • работников, имеющих детей-инвалидов (ч. 3 ст. 259 ТК);

  • сотрудников, ухаживающих за больными членами семьи в соответствии с медзаключением (ч. 3 ст. 259 ТК);

  • опекунов несовершеннолетних, а также отцов, воспитывающих детей без матери (ст. 264 ТК).

О том, как сократить расходы на деловых поездках вы узнаете 30 августа в 15.00 на вебинаре Как сэкономить на организации командировок в 2023 году.

Спикеры вебинара Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет и Оксана Фаст, руководитель отдела продаж сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» расскажут:

  • Как оптимизировать расходы на транспорт, проживание и питание во время командировок.

  • Как рационально планировать бизнес-поездки с учетом времени и стоимости.

  • Как избегать ненужных затрат и непредвиденных расходов во время командировок.

  • Как разработать эффективную политику компании по управлению бизнес-поездками.

  • Как подходить к вопросу о бюджетировании бизнес-поездок с умом и ресурсами.

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Комментарии

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