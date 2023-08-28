У каких работников есть право отказаться от командировки

Отказаться от служебной поездки может любой сотрудник, если:

В трудовом договоре с ним есть условие об отсутствии командировок.

Работа, для выполнения которой сотрудник направляется в служебную поездку, не предусмотрена его трудовым договором.

Кроме того, есть категории работников, командировка которых требует письменного согласия:

О том, как сократить расходы на деловых поездках вы узнаете 30 августа в 15.00 на вебинаре Как сэкономить на организации командировок в 2023 году.