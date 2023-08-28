Расходы учитывают без НДС, если поставщик не предъявил этот налог

Расходы в виде предъявленной суммы НДС в целях налогообложения прибыли учитываются на основании статьи 170 НК.
Если НДС не предъявлен налогоплательщику, то можно учесть всю сумму понесенных затрат в целях налогообложения прибыли, при условии, что они обоснованы и документально подтверждены.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.07.2023 № 10-10-05/63437.
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