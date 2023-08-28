Банк «Тинькофф» стал генеральным партнером Континентальной хоккейной лиги

Впервые в истории КХЛ «Тинькофф» будет официальным банком и генеральным партнером спортивных соревнований.

«Тинькофф» подписал соглашение с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) о партнерстве в сезонах 2023/24 и 2024/25. Об этом сказано на сайте банка.

На время действия соглашения «Тинькофф» станет первым в истории генеральным партнером и официальным банком КХЛ.

Со своей стороны банк поддержит Федерацию адаптивного хоккея, которая помогает заниматься спортом людям с ограниченными возможностями здоровья.

Среди наших сотрудников и клиентов много хоккеистов и поклонников этого спорта, потому мы особенно рады стать первым банком — генеральным партнером в истории Континентальной хоккейной лиги, — сказал председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк.

Клиенты банка получат специальные предложения при покупке билетов, а также повышенный кэшбек.

В честь этого события «Тинькофф» выпустит карты с уникальными дизайнами и новую коллекцию мерча в коллаборации с брендом одежды Outlaw.