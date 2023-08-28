ЕНП (единый налоговый платеж)

Будут новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП

С 1 октября заработает новая норма НК РФ, по которой уведомление по ЕНП с ошибками в контрольных соотношениях не примут и начисление налога по нему не проведут. ФНС разработает эти контрольные соотношения.
8

Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.

Как ранее сообщала ФНС, введение новых контрольных соотношений исключит конфликтные ситуации при ошибках, а также позволит не допустить негативных последствий сдачи искаженной отчетности.

Налоговики не будут проводить начисления (в том числе с минусом) по уведомлениям с ошибками в контрольных соотношениях.

Норма о проверке уведомлений на контрольные соотношения заработает с 1 октября 2023 года, однако в уведомлении на портале проектов сказано, что планируемый срок вступления документа в силу – апрель 2024 года.

Сам перечень контрольных соотношений пока не опубликован.

Сейчас уже есть контрольные соотношения (письмо ФНС от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@). Но будут еще другие.

Ранее мы разбирали, как начисляют налоги на ЕНС, в какой момент и до какого момента идет начисление по уведомлению.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi

    Свежие облигации: СОПФ Дом РФ на размещении

    Новый флоатер с купоном, привязанным к значению RUONIA от Дом РФ. Давно флоатеры не смотрели, обычно это ОФЗ, но если уж честно, то Дом РФ не менее государственный, чем федеральный займ (или заём?). Первые выплаты будут 13%+, а далее — всё будет зависеть от RUONIA.

    Свежие облигации: СОПФ Дом РФ на размещении
    3
    Логотип ktarasov
    ktarasov

    Проведение планерок: 5 частых ошибок

    Эффективная планерка — один из важных инструментов управления, который фокусирует команду на выполнении задач и ускоряет рост бизнеса. Расскажу о типичных ошибках, которые совершают при проведении планерок, и как их не допустить.

    Проведение планерок: 5 частых ошибок
    178
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налоговый учет при УСН

    Новые книги доходов для УСН, ПСН и ЕСХН. Бухгалтеры, готовьтесь!

    Раньше обязанность утверждать книги доходов и расходов по УСН, ПСН, ЕСХН была у Минфина. Теперь ее переложили на ФНС. И налоговики принялись за работу.

    Новые книги доходов для УСН, ПСН и ЕСХН. Бухгалтеры, готовьтесь!
    408
    Поиск работы бухгалтеров

    Не пропустите самые крутые вакансии дня на «Клерке»!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    149
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Маркировка товаров

    С 1 сентября 2023 года вводится маркировка новых товаров, в том числе газировки и соков!

    С 1 сентября 2023 года вводится маркировка шести товарных групп, в том числе безалкогольных напитков и соков. Все участники оборота таких товаров с указанной даты должны зарегистрироваться в системе маркировки "Честный знак". В статье рассказываем подробно о товарах, попавших под маркировку, и о сроках передачи сведений в систему мониторинга.

    С 1 сентября 2023 года вводится маркировка новых товаров, в том числе газировки и соков!
    610
    Логотип НДФЛка
    НДФЛка
    Налог на прибыль

    Приостановка СИДН: что изменится для инвесторов?

    Как известно, Указом Президента от 8 августа 2023 года были приостановлены отдельные положения СИДН с «недружественными» странами. В Указе затронуты 38 стран, в том числе США, страны ЕС, Британия, Япония Австралия.

    Приостановка СИДН: что изменится для инвесторов?
    178
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Как бухгалтеру считать рентабельность оборотных активов и зачем это нужно: формула расчета по балансу

    Разберем, как правильно считать рентабельность оборотных активов (ROA) и чем этот показатель важен для руководителя и бухгалтера.

    Как бухгалтеру считать рентабельность оборотных активов и зачем это нужно: формула расчета по балансу
    778
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!

    Ждем вас на нашем мероприятии с топовыми лекторами и темами. Участвуйте лично или онлайн.

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!
    2
    855
    Читать еще