Будут новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП

Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.
Как ранее сообщала ФНС, введение новых контрольных соотношений исключит конфликтные ситуации при ошибках, а также позволит не допустить негативных последствий сдачи искаженной отчетности.
Налоговики не будут проводить начисления (в том числе с минусом) по уведомлениям с ошибками в контрольных соотношениях.
Норма о проверке уведомлений на контрольные соотношения заработает с 1 октября 2023 года, однако в уведомлении на портале проектов сказано, что планируемый срок вступления документа в силу – апрель 2024 года.
Сам перечень контрольных соотношений пока не опубликован.
Сейчас уже есть контрольные соотношения (письмо ФНС от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@). Но будут еще другие.
Ранее мы разбирали, как начисляют налоги на ЕНС, в какой момент и до какого момента идет начисление по уведомлению.
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