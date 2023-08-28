Будут новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП

С 1 октября заработает новая норма НК РФ, по которой уведомление по ЕНП с ошибками в контрольных соотношениях не примут и начисление налога по нему не проведут. ФНС разработает эти контрольные соотношения.

Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.

Как ранее сообщала ФНС, введение новых контрольных соотношений исключит конфликтные ситуации при ошибках, а также позволит не допустить негативных последствий сдачи искаженной отчетности.

Налоговики не будут проводить начисления (в том числе с минусом) по уведомлениям с ошибками в контрольных соотношениях.

Норма о проверке уведомлений на контрольные соотношения заработает с 1 октября 2023 года, однако в уведомлении на портале проектов сказано, что планируемый срок вступления документа в силу – апрель 2024 года.

Сам перечень контрольных соотношений пока не опубликован.

Сейчас уже есть контрольные соотношения (письмо ФНС от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@). Но будут еще другие.

Ранее мы разбирали, как начисляют налоги на ЕНС, в какой момент и до какого момента идет начисление по уведомлению.