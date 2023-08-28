Подписать документы на увольнение директора может специально выбранный для этого дела человек

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. При этом руководитель юрлица является представителем работодателя, а работодателем является организация.

Трудовым законодательством прямо не регламентирован вопрос о том, кто должен подписать соглашение об увольнении с гендиректором от имени работодателя.

Роструд в письме от 08.08.2023 № ПГ/16208-6-1рекомендует наделить для этого полномочиями конкретное лицо.

Подписать соглашение может: председательствующий на общем собрании участников общества или участник общества, уполномоченный на это решением общего собрания;

председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицо, уполномоченное решением совета.

Основанием для издания приказа об увольнении руководителя будет документ, подтверждающий решение собственника. Подписать этот приказ в ООО может председатель общего собрания участников общества.