Трудовое право

Подписать документы на увольнение директора может специально выбранный для этого дела человек

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. При этом руководитель юрлица является представителем работодателя, а работодателем является организация.
76

Трудовым законодательством прямо не регламентирован вопрос о том, кто должен подписать соглашение об увольнении с гендиректором от имени работодателя.

Роструд в письме от 08.08.2023 № ПГ/16208-6-1рекомендует наделить для этого полномочиями конкретное лицо.

Подписать соглашение может:

  • председательствующий на общем собрании участников общества или участник общества, уполномоченный на это решением общего собрания;

  • председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицо, уполномоченное решением совета.

Основанием для издания приказа об увольнении руководителя будет документ, подтверждающий решение собственника. Подписать этот приказ в ООО может председатель общего собрания участников общества.

Комментарии

1
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 43 минуты назад

    Ирина

    Основанием для издания приказа об увольнении руководителя будет документ, подтверждающий решение собственника.

    Подписать этот приказ в ООО может председатель общего собрания участников общества

    А если участник и директор в одном лице? То кто?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!

Ждем вас на нашем мероприятии с топовыми лекторами и темами. Участвуйте лично или онлайн.

🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!
2
871
Логотип Соппа Кирилл
Соппа Кирилл
УК РФ

Все что Вы хотели знать про уголовные дела по налогам, но спросить было не у кого

Сегодня у нас в гостях лучшие адвокаты по экономическим преступлениям в РФ (мое мнение единодушно разделяют многие юридические рейтинги). Кстати, Денис является экспертом Уполномоченного по правам предпринимателей при Президенте РФ и поделился «инсайдом» из «высоких» кабинетов

21
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: СОПФ Дом РФ на размещении

Новый флоатер с купоном, привязанным к значению RUONIA от Дом РФ. Давно флоатеры не смотрели, обычно это ОФЗ, но если уж честно, то Дом РФ не менее государственный, чем федеральный займ (или заём?). Первые выплаты будут 13%+, а далее — всё будет зависеть от RUONIA.

Свежие облигации: СОПФ Дом РФ на размещении
21
Логотип ktarasov
ktarasov
Ведение бизнеса

Проведение планерок: 5 частых ошибок

Эффективная планерка — один из важных инструментов управления, который фокусирует команду на выполнении задач и ускоряет рост бизнеса. Расскажу о типичных ошибках, которые совершают при проведении планерок, и как их не допустить.

Проведение планерок: 5 частых ошибок
209
Логотип Клерк
Клерк
Налоговый учет при УСН

Новые книги доходов для УСН, ПСН и ЕСХН. Бухгалтеры, готовьтесь!

Раньше обязанность утверждать книги доходов и расходов по УСН, ПСН, ЕСХН была у Минфина. Теперь ее переложили на ФНС. И налоговики принялись за работу.

Новые книги доходов для УСН, ПСН и ЕСХН. Бухгалтеры, готовьтесь!
503
Поиск работы бухгалтеров

Не пропустите самые крутые вакансии дня на «Клерке»!

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

175
Логотип Моё дело
Моё дело
Маркировка товаров

С 1 сентября 2023 года вводится маркировка новых товаров, в том числе газировки и соков!

С 1 сентября 2023 года вводится маркировка шести товарных групп, в том числе безалкогольных напитков и соков. Все участники оборота таких товаров с указанной даты должны зарегистрироваться в системе маркировки "Честный знак". В статье рассказываем подробно о товарах, попавших под маркировку, и о сроках передачи сведений в систему мониторинга.

С 1 сентября 2023 года вводится маркировка новых товаров, в том числе газировки и соков!
738
Читать еще