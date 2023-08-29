Водитель погрузчика должен проходить предрейсовый медосмотр, даже если он ездит только по складу

Медосмотры водителей бывают предрейсовые и послерейсовые, а также периодические.
Предрейсовые медосмотры проводятся перед началом рабочего дня в целях выявления:
признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов;
состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
При эксплуатации промышленного транспорта и технологического оборудования на работников возможно воздействие вредных и опасных производственных факторов, в том числе движущегося промышленного транспорта, машин и механизмов, перемещаемых материалов, заготовок, изделий.
Необходимость организовать проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров для водителей погрузчиков не зависит от того, выезжают они на дорогу общественного пользования или передвигаются в пределах закрытой территории.
Поэтому водителю погрузчика целесообразно проходить предрейсовые и периодические медосмотры.
Такой вывод делает Роструд в письме от 10.08.2023 № ПГ/16443-6-1.
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