Водитель погрузчика должен проходить предрейсовый медосмотр, даже если он ездит только по складу

Неважно, выезжает на большую дорогу погрузчик или нет. Даже если его применяют только на складе для погрузки-разгрузки, это не освобождает от медосмотра.

Медосмотры водителей бывают предрейсовые и послерейсовые, а также периодические.

Предрейсовые медосмотры проводятся перед началом рабочего дня в целях выявления:

признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов;

состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

При эксплуатации промышленного транспорта и технологического оборудования на работников возможно воздействие вредных и опасных производственных факторов, в том числе движущегося промышленного транспорта, машин и механизмов, перемещаемых материалов, заготовок, изделий.

Необходимость организовать проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров для водителей погрузчиков не зависит от того, выезжают они на дорогу общественного пользования или передвигаются в пределах закрытой территории.

Поэтому водителю погрузчика целесообразно проходить предрейсовые и периодические медосмотры.

Такой вывод делает Роструд в письме от 10.08.2023 № ПГ/16443-6-1.