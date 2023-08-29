Охрана труда

Водитель погрузчика должен проходить предрейсовый медосмотр, даже если он ездит только по складу

Неважно, выезжает на большую дорогу погрузчик или нет. Даже если его применяют только на складе для погрузки-разгрузки, это не освобождает от медосмотра.
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Медосмотры водителей бывают предрейсовые и послерейсовые, а также периодические.

Предрейсовые медосмотры проводятся перед началом рабочего дня в целях выявления:

  • признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов;

  • состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

При эксплуатации промышленного транспорта и технологического оборудования на работников возможно воздействие вредных и опасных производственных факторов, в том числе движущегося промышленного транспорта, машин и механизмов, перемещаемых материалов, заготовок, изделий.

Необходимость организовать проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров для водителей погрузчиков не зависит от того, выезжают они на дорогу общественного пользования или передвигаются в пределах закрытой территории.

Поэтому водителю погрузчика целесообразно проходить предрейсовые и периодические медосмотры.

Такой вывод делает Роструд в письме от 10.08.2023 № ПГ/16443-6-1.

Комментарии

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