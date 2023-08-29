ТМК направила на выплату дивидендов почти 14 млрд рублей

Инвесторы получал по 13,45 рубля за одну акцию компании.

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) выплатит акционерам дивиденды по итогам первого полугодия 2023 года в размере 13,45 рубля на одну ценную бумагу. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Всего за отчетный период ТМК выплатит инвесторам 13,9 млрд рублей.

5 сентября 2023 года будут определен список лиц, которые имеют право по получение дивидендов.

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За первые шесть месяцев 2023 года ТМК заработала 28,3 млрд рублей чистой прибыли. Выручка составила 278,9 млрд рублей.