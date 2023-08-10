Как оптимизировать подготовку и сдачу отчетности компании в 2023 году

Несвоевременная и неполная сдача отчетности приведет к большим штрафам для бизнеса, особенно для крупного. В 2023 году вступили в силу и еще принимаются изменения в законах, которые прямо влияют на отчетность. Штатная бухгалтерия обычно справляется с текущими задачами, но уследить за всеми переменами в законодательстве не может.

Простым решением кажется передача работы бухгалтерии или ее отдельных участков сторонней компании-аутсорсеру. Но крупный бизнес останавливают от этого шага сомнение — окупится ли такая услуга? Ведь до того, как аутсорсер начнет вести учет, нужно перенести и настроить учетную базу, а это дорого.

В итоге руководители компаний избегают этих расходов, но зачастую ценой штрафов, наложенных как на юрлицо, так и на самого директора.

Выход — не балансировать между разовыми затратами и постоянными штрафами. Команда профессионалов СберРешений перенесет учетную базу на свой сервер и предоставит месяц обслуживания за 1 рубль при передаче дел провайдеру до 30 сентября 2023 года.

Изменения законодательства в 2023 году, которые повлияли на отчетность

2023 год ознаменован рядом нововведений в законодательстве, которые связаны с порядком уплаты налогов и предоставления отчетности.

Перечислим основные:

Введение единого налогового платежа , в результате чего у налогоплательщиков появилась новая обязанность подавать уведомления о начисленных налогах и взносах. В общем срок направления уведомления — до 25 числа месяца, следующего за месяцем, когда налог должен быть уплачен в бюджет.

Введение единого отчетного дня — 25 числа — сократило срок для подачи:

деклараций по УСН, ЕСХН;

деклараций по налогу на прибыль;

расчетов по страховым взносам;

6-НДФЛ.

Отменены отдельные отчеты: СЗВ-М, СЗВ-ТД и 4-ФСС. Вместо них страхователи подают ежемесячные персонифицированные сведения , а также разделы 1 и 2 нового отчета ЕФС-1 .

ПФР и ФСС объединились, и работодатели теперь считают страховые взносы по единому тарифу без деления на ОПС, ОМС и ОСС. Это изменение отразилось в форме Расчета по страховым взносам.

Форма 6-НДФЛ также претерпела изменения с 2023 года в связи с тем, что НДФЛ нужно удерживать при каждой выплате вознаграждения, в том числе, и при авансе. —

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Почему ФНС и СФР могут не принять отчетность

Основные причины, по которым ФНС и Соцфонд не принимают отчеты:

несоответствие контрольных соотношений;

отсутствие в отчете обязательных реквизитов (полное наименование, ИНН, налоговый орган, подпись);

ошибки в персональных данных работников, которые вошли в отчет;

устаревший бланк отчета;

отчет подписан лицом, у которого нет соответствующих полномочий;

отчет представлен на бумажном носителе вместо электронного, если это декларация по НДС или отчет по работникам, численность которых превысила допустимый лимит для сдачи на бумаге;

отчетность представлена не в ту налоговую инспекцию.

Ответственность за нарушения при сдаче отчетности

За нарушение сроков предоставления отчетности компанию привлекут к ответственности. Отчеты, которые направлены в срок, но с ошибками, приравниваются к несданным. И, если не прислать исправления в пятидневный срок после получения требования об уточнении, последуют штрафы.

Как накажут — зависит от вида отчетности.

Вид отчетности Как накажут Основание Налоговая отчетность, раздел 2 ЕФС-1 Штраф 5% от суммы неуплаченного налога, но не меньше 1000 рублей и не более 30% от недоплаченной суммы. 1000 рублей за каждый полный и не полный месяц просрочки при нарушении срока сдачи 6-НДФЛ П. 1 ст. 119 НК, П. 1 ст. 126 НК, ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ Отчетность по физлицам Штраф 500 рублей за каждого работника, по которому в срок не были представлены сведения или направлены ошибочные Ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ Отчетность в Росстат Штраф 20 000 — 70 000 рублей Ч. 1 ст. 13.19 КоАП

Для организаций с большой численностью работников, промедление с направлением персонифицированных сведений может обернуться значительным штрафом. Например, за опоздание отчета, в котором 150 работников, компания получит штраф 75 000 рублей.

А за повторное нарушение срока предоставления, например, статистической отчетности, штраф составит до 100 000 — 150 000 рублей.

Ответственность руководителя за отчетность

Часто директор компании не вникает в дела бухгалтерии и узнает о том, что срок предоставления декларации был нарушен, только когда получит решение о привлечении к ответственности.

Кроме того, некоторые руководители и не подозревают, что штрафы грозят не только юрлицу, но и им лично в соответствии с КоАП:

Как решить проблему подготовки и сдачи отчетности

Руководство компаний может установить тотальный контроль за работой бухгалтерии, но чтобы эффект был положительным, руководитель должен обладать отличными знаниями бухгалтерского, налогового и трудового законодательства и уделять контролю много времени. С последним, как правило, возникают проблемы. Да и задача руководства — контролировать работу всего механизма, а не его отдельных частей, решать стратегические вопросы бизнеса, а не брать на себя работу рядовых сотрудников.

Полная или частичная передача ведения бухгалтерского и налогового учета внешнему провайдеру:

Избавит руководство компании от переживаний из-за горящих сроков сдачи отчетности и возникающих штрафных санкций за их нарушение.

Решит проблему нехватки компетентных специалистов, повышения их квалификации и своевременного информационного обеспечения в связи с постоянно меняющимся законодательством.

Разгрузит главного бухгалтера от рутинных обязанностей и позволит сосредоточить внимание на отчетах, оптимизации и выстраивании учета по всей компании или же, наоборот, позволит оставить у себя учет первички, а формирование отчетности доверить более продвинутым профессионалам. Последние еще и юридическую поддержку получат внутри аутсорсинга, чего может не хватать компании-заказчику.

Не поставит учет на паузу и не повлечет возникновение штрафов из-за отпуска или временной нетрудоспособности работника.

Позволит выявить ошибки в учете и отчетности и устранить до того, как их обнаружат контролирующие органы.

Обеспечит услугами квалифицированных специалистов при открытии новых направлений деятельности и трудоемких участков учета, например, ВЭД и строительство.

Сэкономит трудовые и финансовые ресурсы компании, позволит удерживать штатную численность в пределах значений, на которых можно применять специальные налоговые режимы.

СберРешения — надежный партнер для оптимизации бизнес-процессов и повышения качества бухгалтерского, налогового и управленческого учета крупного и среднего бизнеса.

Профессионалы СберРешений готовы взять на себя формирование и сдачу отчетности, ведение учета полностью или отдельных его участков, поддержку и консультирование при прохождении аудиторских и налоговых проверок, а также компенсировать штрафы и нести финансовую ответственность за свои ошибки.

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