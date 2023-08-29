О предстоящем переводе в офис дистанционщика надо предупредить за два месяца

Если сотрудника изначально приняли на дистанционную работу, просто так по желанию работодателя изменить место работы на офис нельзя. Нужны причины и время.

Работодатель вправе в одностороннем порядке изменять условия трудового договора только в случае организационных или технологических изменений условий труда.

О таких изменениях трудового договора сотрудника надо предупредить за 2 месяца. Если он согласится, работодатель должен предложить ему другие вакансии. Если их нет или они не подходят, сотрудника можно уволить по п.7 статьи 77 ТК.

При этом работодатель должен доказать, что у него действительно организационные или технологические изменения условий труда.

Это такие изменения:

изменения в технике и технологии производства;

совершенствование рабочих мест на основе их аттестации;

структурная реорганизация производства.

Если доказательств этого нет, то увольнение будет незаконным.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 10.08.2023 № ПГ/16633-6-1.

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