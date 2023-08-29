О предстоящем переводе в офис дистанционщика надо предупредить за два месяца

Работодатель вправе в одностороннем порядке изменять условия трудового договора только в случае организационных или технологических изменений условий труда.
О таких изменениях трудового договора сотрудника надо предупредить за 2 месяца. Если он согласится, работодатель должен предложить ему другие вакансии. Если их нет или они не подходят, сотрудника можно уволить по п.7 статьи 77 ТК.
При этом работодатель должен доказать, что у него действительно организационные или технологические изменения условий труда.
Это такие изменения:
изменения в технике и технологии производства;
совершенствование рабочих мест на основе их аттестации;
структурная реорганизация производства.
Если доказательств этого нет, то увольнение будет незаконным.
Такое разъяснение дает Роструд в письме от 10.08.2023 № ПГ/16633-6-1.
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