Россиянам разрешат вводить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов

Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла Госдуму законопроект № 341256-8, который прописывает для граждан механизм введения самозапрета на выдачу потребительских кредитов, нововведение не коснется ипотеки и автокредитования, пишет « Интерфакс».

В пояснительной записке к проекту уточняется, что принятие закона поможет бороться с мошенничеством при получении потребительских займов путем незаконного использования персональных данных граждан, а также с практиками использования методов социальной инженерии, когда мошенники подталкивают граждан к получению потребительских займов.

В соответствии с проектом, граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и микрофинансовыми организациями. При этом запрет не будет касаться займов, обеспеченных транспортным средством или ипотекой.