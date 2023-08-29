Законопроекты

Россиянам разрешат вводить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов

Правительство поддержало инициативу депутатов, которая разрешает установление гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов.
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Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла Госдуму законопроект № 341256-8, который прописывает для граждан механизм введения самозапрета на выдачу потребительских кредитов, нововведение не коснется ипотеки и автокредитования, пишет « Интерфакс».

В пояснительной записке к проекту уточняется, что принятие закона поможет бороться с мошенничеством при получении потребительских займов путем незаконного использования персональных данных граждан, а также с практиками использования методов социальной инженерии, когда мошенники подталкивают граждан к получению потребительских займов.

В соответствии с проектом, граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и микрофинансовыми организациями. При этом запрет не будет касаться займов, обеспеченных транспортным средством или ипотекой.

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Комментарии

3
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 22 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    давно пора, а то все резину тянут (а всякую фигню принимают мгновенно), P.S."фигня" с моей точки зрения

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 14 минут назад

      Главный бухгалтер

      и это давно пора сделать.

      А ещё ранее ввести такой закон, что бы фиг бы у кого другого получилось бы оформить!

      А то, ведь, какую-то фигню не проведёшь без 1001 проверки, элементарный пустой отчёт просто так сдать нельзя... и кредит, на самого себя не так и просто.....

      Ну зато не известно кому, без ведома на кого оформляется - запросто!

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 11 минут назад

    Главный бухгалтер

    прописывает для граждан механизм введения самозапрета на выдачу потребительских кредитов, нововведение не коснется ипотеки и автокредитования,

    а зачем было выделять вот это "кроме" ? Импотеку и автокредит - пусть оформляют?

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