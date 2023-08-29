Россиянам разрешат вводить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов

Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла Госдуму законопроект № 341256-8, который прописывает для граждан механизм введения самозапрета на выдачу потребительских кредитов, нововведение не коснется ипотеки и автокредитования, пишет « Интерфакс».
В пояснительной записке к проекту уточняется, что принятие закона поможет бороться с мошенничеством при получении потребительских займов путем незаконного использования персональных данных граждан, а также с практиками использования методов социальной инженерии, когда мошенники подталкивают граждан к получению потребительских займов.
В соответствии с проектом, граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и микрофинансовыми организациями. При этом запрет не будет касаться займов, обеспеченных транспортным средством или ипотекой.
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Комментарии3
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
давно пора, а то все резину тянут (а всякую фигню принимают мгновенно), P.S."фигня" с моей точки зрения
Главный бухгалтер
и это давно пора сделать.
А ещё ранее ввести такой закон, что бы фиг бы у кого другого получилось бы оформить!
А то, ведь, какую-то фигню не проведёшь без 1001 проверки, элементарный пустой отчёт просто так сдать нельзя... и кредит, на самого себя не так и просто.....
Ну зато не известно кому, без ведома на кого оформляется - запросто!
Главный бухгалтер
а зачем было выделять вот это "кроме" ? Импотеку и автокредит - пусть оформляют?