ОПиУ, ОДДС, баланс — главные отчеты собственника бизнеса

Управленческий учет состоит из трех ключевых компонентов — отчётов о прибылях и убытках (ОПиУ), о движении денежных средств (ОДДС) и балансе.

ОПиУ — основа для планирования, бюджетирования и стратегического управления. Позволяет оценить финансовые результаты компании за определённый период, определить и проанализировать источники доходов и трат.

ОДДС помогает отслеживать поступление и расходы денег за отдельный период, оценивать финансовое положение предприятия, а также определять платежеспособность и ликвидность.

Балансовый отчет позволяет оценить финансовое положение компании на определенную дату. Отчет отражает активы и пассивы. Первые включают имущество, наличные средства, запасы на складе и дебиторскую задолженность. Вторые — заемные средства и кредиторскую задолженность.

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