Какие документы можно перевести в электронную версию, а что оставить на бумаге?

На сегодняшний день разрешено перевести в цифровой формат 90% документов. Но, все таки, закон обязывает делать бумажные копии некоторых документов.

В ТК ЭДО регулируют — статья 22.1, ст. 22.2 и ст. 22.3. Они дают работодателю право создавать, подписывать, использовать и хранить трудовые документы в цифре. Закон обязывает делать бумажные копии только этих документов:

акт о несчастном случае на производстве,

приказ об увольнении,

документы, подтверждающие прохождение инструктажа по охране труда,

трудовые книжки, если сотрудник не отказался от бумажной формы (трудовую книжку можно переводить в электронный вид только с согласия работника).

Все остальные документы могут существовать только в системе на компьютере.

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