Какие документы можно перевести в электронную версию, а что оставить на бумаге?

В ТК ЭДО регулируют — статья 22.1, ст. 22.2 и ст. 22.3. Они дают работодателю право создавать, подписывать, использовать и хранить трудовые документы в цифре. Закон обязывает делать бумажные копии только этих документов:
акт о несчастном случае на производстве,
приказ об увольнении,
документы, подтверждающие прохождение инструктажа по охране труда,
трудовые книжки, если сотрудник не отказался от бумажной формы (трудовую книжку можно переводить в электронный вид только с согласия работника).
Все остальные документы могут существовать только в системе на компьютере.
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