Требование об уплате личных имущественных налогов самозанятый получит через «Мой налог»

Неуплата налога, из-за которой возникло отрицательное сальдо ЕНС – это основание для направления требования налогоплательщику через мобильное приложение «Мой налог». И неважно, по какому налогу долг.

Такая норма предусмотрена частью 6 статьи 11 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Требование направят в сроки, установленные статьей 70 НК (не позднее 3 месяцев после образования отрицательного сальдо ЕНС).

Сумма НПД, а также имущественных налогов и НДФЛ формирует совокупную обязанность ЕНС. Если денег на все не хватает, образуется отрицательное сальдо.

На него присылают требование в «Мой налог».

Так что даже если самозанятый уплатил НПД, но не уплатил налог за свое авто или квартиру, требование все равно придет через «Мой налог».

Такое разъяснение ФНС дает на своем сайте в разделе ответов на частые вопросы.