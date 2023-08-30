Депозитарий Euroclear отказался разблокировать активы «Тинькофф Страхования»

Казначейство Бельгии не выдает лицензию «Тинькофф Страхованию» для разблокировки собственных активов компании.

Компания «Тинькофф Страхование» получила отказ Бельгии в разблокировке активов, которые находятся на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear. Об этом пишет «РБК».

Отказ не касается активов «Тинькофф Инвестиций» и клиентов брокера, он касается только собственных средств «Тинькофф Страхования». Заявка от брокера, которая включает клиентские активы, находится на рассмотрении, — сказали в компании.

Недавно финансовой компании «Цифра брокер» также отказали в получении лицензии на разблокировку собственных активов.

В апреле 2023 года банк «Санкт-Петербург» получил от казначейства Бельгии лицензию на разблокировку замороженных активов в международном депозитарии Euroclear на сумму около 110 млн долларов.

Разрешение касалось только собственных активов кредитной организации, а не ценных бумаг клиентов.