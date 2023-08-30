Если запись об увольнении внесена в раздел трудовой книжки о награждениях, надо это исправить

Иногда, когда не хватает места в трудовой книжке для внесения записей о работе, кадровики не заводят вкладыш, а делают записи в разделе о награждениях. Это неправильно.

Записи об увольнении вносятся в графу 3 раздела трудовой книжки «Сведения о работе», а записи о награждении – в графе 3 раздела «Сведения о награждении».

Работодатель, допустивший внесение неправильной записи, обязан устранить допущенное нарушение трудового законодательства, заявляет Минтруд в письме от 15.08.2023 № 14-6/ООГ-5334.

Механизм исправления такой правильной записи, внесенной не в тот раздел, Минтруд не пояснил.

Ранее Роструд пояснял, что в таком случае записи о работе, внесенные в раздел «Сведения о награждении», необходимо признать недействительными, а правильные записи внести уже в раздел «Сведения о работе».

Если в этом разделе нет больше свободных строк, надо завести работнику вкладыш.