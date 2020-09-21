Что делать, если запись о работе внесена в раздел трудовой книжки о награждениях

Часто кадровики, заполняя бумажные трудовые книжки, совершают одну типовую ошибку — вносят запись о приеме или увольнении в раздел трудовой, который предназначен для фиксации награждений.

Это не правильно. Роструд пояснил, как исправить эту ошибку.

Записи о приеме и переводе, внесенные в раздел «Сведения о награждении», необходимо признать недействительными, а правильные записи внести уже в раздел «Сведения о работе».

То, что данный раздел в трудовой книжке работника уже закончился, служит основанием для заведения вкладыша в трудовую книжку.

Исправление записи в трудовой книжке производится по месту работы, где была внесена соответствующая запись, либо работодателем по новому месту работы на основании официального документа работодателя, допустившего ошибку. При этом работодатель обязан в этом случае оказать работнику при его обращении необходимую помощь.

Поэтому можно запросить у предыдущего работодателя заверенные копии документов о приеме и увольнении, представить их новому работодателю, который внесет в трудовую книжку соответствующие исправления.