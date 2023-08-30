Предубеждения снижают зарплаты женщин

Сохранение гендерного разрыва в оплате труда во многом обусловлено предубеждениями по отношению к женщинам.

Об этом говорит исследование старшего экономиста Всемирного банка (ВБ) по Центральной Азии Уильяма Зейтца. Принятие правовых норм, закрепляющих «равную оплату равного труда», решает проблему разницы в зарплатах мужчин и женщин лишь отчасти — без борьбы с предрассудками, полагают в ВБ, устранить разрыв в развивающихся странах не получится, пишет «Коммерсантъ».

Ежегодно Международная организация труда (МОТ) отчитывается о том, что в большинстве стран мира зарплаты мужчин все еще выше, чем зарплаты женщин. В 2022 году, по оценкам организации, среднемировой гендерный разрыв в оплате труда составлял 20%.

На российском рынке, следует из исследований НИУ ВШЭ, показатель еще выше — около 37,3%.

Основные причины сохранения разрыва описаны не раз: среди них — неравный доступ к образованию, профессиональная сегрегация занятости и «семейные» факторы (рождение детей и материнство). Кроме этого, ощутимый вклад в гендерный разрыв зарплат вносят предубеждения.