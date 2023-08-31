Банки

ВТБ Private Banking стал лучшим сервисом для миллионеров

Сервисы для состоятельных клиентов от ВТБ, Альфа-банка и «Сбера» вошли в тройку лучших по версии «Forbes».
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Издание «Forbes» опубликовало рейтинг 15 лучших российских банков для миллионеров в 2023 году.

Первое место занял сервис Private Banking от ВТБ, который предлагает клиентам банковские и инвестиционные услуги, а также обслуживание семейного офиса. В 2022 году для состоятельных клиентов банк начал продавать слитки золота высшей 999 пробы.

Владельцы премиальных карт Mir Supreme могут бесплатно посещать 100 бизнес-залов в аэропортах и железнодорожных вокзалах страны и за рубежом.

На втором месте – подразделение Альфа-банка «А-клуб», которое предлагает клиентам услуги в трех направлениях: инвестиции, daily banking и lifestyle. Состоятельные пользователи могут вложиться в инвестиционные бриллианты, в юани, а также приобрести новое платежное решение – ударопрочное кольцо из керамики для бесконтактной оплаты.

Кроме того, банк предоставляет налоговые консультации, помогает получить инвестиционное гражданство и организовать перелеты частным воздушным транспортом.

Третье место занял сервис Sber Private Banking от Сбербанка. Клиентам доступны специальные условия по счетам и вкладам. Банкиры помогают подобрать инвестиционную стратегию и сформировать портфель, а также проводят регулярный анализ фондовых рынков.

Сервис для богатых клиентов предоставляет услуги мультисемейного офиса, где объединены различные сервисы: от структурирования денежных потоков и юридических консультация до благотворительности.

У «Клерка» есть собственный рейтинг полезных компаний из бухгалтерской и финансовой сферы. В нем только честные отзывы, которые никто не удаляет.

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Комментарии

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