Бизнес просит больше налоговых льгот для офшоров и КИК

Контролируемым россиянами иностранным компаниям могут поднять планку необлагаемой налогом прибыли с 10 до 50 млн рублей.

Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает в пять раз повысить необлагаемую налогом сумму прибыли для иностранных компаний, которые контролируются россиянами. Об этом пишет «Forbes».

Падение курса рубля может спровоцировать «бумажный» рост необлагаемой налогом прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК).

Такие организации получают прибыль в иностранной валюте, а налоги платят в рублях с конвертацией по среднему курсу ЦБ. Из-за роста инфляции и на фоне падения рубля, бизнес-сообщество предлагает освободить от налогов прибыль до 50 млн рублей.

Сейчас пороговое значение установлено в 10 млн рублей.

Скачок инфляции влечет увеличение прибылей компаний, а в переводе на рубли сумма окажется еще выше из-за слабого курса. Поэтому круг бенефициаров, обязанных платить налоги с прибыли КИК, увеличится, — сказал старший юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Екатерина Ардашева.

Планка в 50 млн рублей действовала в 2015 году, когда прибыли КИК только начала облагаться налогом.

ФНС никогда не раскрывала статистику о подконтрольных россиянам КИК. На 1 января 2023 года бюджет от таких компаний получил налогов на сумму больше 1 трлн рублей.

К сожалению, до сих пор физлица и в меньшей степени компании предпочитают не отчитываться о контролируемых КИК перед ФНС, полагая, что их не вычислят, — добавила Ардашева.

Сейчас Налоговый кодекс позволяет не учитывать прибыль КИК в налоговой базе контролирующего лица. Для этого нужно одновременно выполнить три условия, связанные с персональными санкциями, невыплатой дивидендов, а также страна нахождения КИК не должна входить в черный список Минфина.

ТПП предлагает изменить эти условия и сохранить за бизнесом право не учитывать прибыль КИК, если хотя бы одно из условий перестало выполняться.

Например, в июле 2023 года Минфин вдвое расширил черный список офшоров, куда вошли все «недружественные» страны. Это значит, что для большинства компаний увеличится налоговая нагрузка: им придется учитывать прибыль КИК в своей базе.

Также бизнесмены просят до 2025 года продлить мораторий на штрафы за несданную налоговую отчетность, которая подтвердит прибыль КИК. Сейчас в «недружественной» стране компаниям стало сложнее добиться аудиторских заключений и выписок с банковских счетов.

Кроме этого, контролирующие лица просят не облагать налогом «зависшие» выплаты бывшим акционерам-нерезидентам, которых отстранили от управления компаний по решению суда.

По закону иностранным инвесторам нужно выплатить стоимость их доли, но сейчас это невозможно сделать из-за санкций. В итоге средства остаются на балансе компании. Именно эти деньги попросили не облагать налогом.

Все предложения ТПП находятся на рассмотрении Минфина.