«Юнистрим» больше не переводит доллары и евро между Россией и Таджикистаном

В Таджикистан и из него можно отправить только денежные переводы в рублях.

Система денежных переводов «Юнистрим» прекратила выдачу и отправку средств в евро и долларах в Таджикистан и из него. Об этом сказано в телеграм-канале организации.

Если ранее вы отправляли перевод, который не был получен по каким-либо причинам, в валютах евро или доллар из Таджикистана или в Таджикистан, обратитесь за возвратом перевода до 30 сентября 2023 года в банк отправки перевода, — сказано в сообщении.

После 30 сентября 2023 года вернуть отправленные валютные переводы будет невозможно.

При этом «Юнистрим» продолжит работу с Таджикистаном в рублях.

Недавно мы писали, что после введенных санкций с «Юнистрим» отказались работать банки Грузии, Армении, Киргизии.