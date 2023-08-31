Поменяется декларация по НДС для иностранных компаний

Проект опубликован на федеральном портале.
Сама форма декларации практически не меняется. Поправки вносят в порядок ее заполнения
Это связано с поправками в Договор о ЕАЭС от 29.05.2014, которые касаются НДС при оказании услуг в электронной форме.
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