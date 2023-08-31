Поменяется декларация по НДС для иностранных компаний

Чек коррекции: для чего он нужен и как оформить

Большинство продавцов обязаны работать с применением ККТ. При этом важно не просто выдать чек, но и оформить его в соответствии с требованием закона, а при обнаружении ошибки — исправить ее до того, как нарушение обнаружит ФНС. Для этого и предусмотрены чеки коррекции. Эксперты LIFE PAY рассказывают, как их применять и в каком случае.