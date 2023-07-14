Приняли закон об уплате НДС по электронным услугам, оказанным в другой стране ЕАЭС

Депутаты одобрили законопроект о ратификации протокола с изменениями в договор о ЕАЭС.
Напомним.Членами ЕАЭС являются: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Армения, Кыргызская Республика
Что изменится в обложении НДС при оказании услуг в электронной форме на территории ЕАЭС?
Будет определено понятие услуг в электронной форме.
Будет определено место деятельности покупателя услуг в электронной форме (это может быть его место жительства или место нахождения банка, в котором открыт счёт).
Налоговая база, ставки НДС, порядок исчисления и сроки уплаты налога, будут определяться в соответствии с законодательством государства — члена ЕАЭС, территория которого признается местом реализации услуг.
Если налогоплательщик состоит на учёте в другой стране ЕАЭС из-за наличия: банковского счёта, недвижимости, транспортных средств в этой стране, представительства, которое не выполняет работы, услуги, местом реализации которых является территория этой страны, то обязанность платить НДС и сдавать декларации на этого налогоплательщикане возлагается.
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