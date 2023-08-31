Даже если организация не платила авансы по земельному налогу, уведомления по ЕНП все равно надо сдать

Уведомление по ЕНП сдают о начисленных налогах, а не уплаченных. Если у компании нет денег на уплату налогов, их начисление все равно должно пройти по уведомлению.

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

СНТ хотело уплатить земельный налог одной суммой по итогу года. Но налоговики потребовали сдать уведомления.

Вместо уведомлений можно использовать платежки со статусом 02.

Но уплатить авансы за каждый квартал надо отдельными платежками. Чтобы они были восприняты как уведомления, в них должен быть четко указан период.

Если сдавать уведомления на земельный налог, то коды периодов за 1 и 2 квартал будут такие: 34/01, 34/02. Если делать платежку-02, то коды периодов будут такие: КВ.01.2023, КВ.02.2023.

При этом можно сдать уведомления сразу за все четыре квартала 2023 года (то есть, заранее).

То, что ежеквартально надо сдавать уведомления на авансы по имущественным налогам, ФНС напомнила в письме от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@. Эту тему мы разбирали здесь.

Кстати, пока штрафов за уведомления по ЕНП нет (письмо ФНС от 23.05.2023 № БС-3-11/6890@).