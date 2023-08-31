В Роструде рассказали, как действовать при приеме сотрудника для работы вахтовым методом

Итак, работодателю необходимо:
Ознакомиться с требованиями, необходимыми при приеме на работу вахтовым методом.
Среди них, например, создание вахтовых поселков (комплекс зданий и сооружений для обеспечения жизнедеятельности работников во время выполнения работ и междусменного отдыха), либо оплата общежитий, иных жилых помещений.
Определить обстоятельства, исключающие привлечение к работе вахтовым методом.
На работу вахтовым методом не могут привлекаться:
работники в возрасте до 18 лет, беременные женщины,
женщины, имеющие детей до 3 лет и др.
Направить соискателя на медосмотр.
По общему правилу, предварительные медосмотры проводятся по направлению и за счет работодателя.
Получить от соискателя документы для оформления и предложить заполнить документы для личного дела:
паспорт или иной документ, удостов-ий личность,
трудовую книжку, документы воинского учета, документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний и пр.
Ознакомить нанимаемого с обязательными документами:
колдоговором (при наличии),
правилами внутреннего трудового распорядка и т.д.
Заключить трудовой договор и издать приказ о приеме на работу. В трудовом договоре должно быть указано место работы, в т.ч. обособленное структурное подразделение и его местонахождение.
Местом работы считаются объекты (участки), на которых осуществляется непосредственная трудовая деятельность.
Важно! В приказе о приеме на работу должно быть указание на вахтовый метод работы и на пункт сбора. В з-х дн. срок со дня фактического начала работы следует ознакомить работника с приказом под подпись.
12 сентября собираем «Клерк.Конференцию», на которой топовые спикеры разберут самое важное для бухгалтера в 2023–2024 году:
последние поправки в ЕНП по закону от 31 июля, в которых еще никто не успел разобраться;
как оспорить сальдо ЕНС;
как подготовить отчетности за 9 месяцев по новым правилам.
По насыщенности программа конференции равна 10 экспертным вебинарам! Можно участвовать онлайн и получить полную запись всех выступлений за 1000 руб., цену держим до 1 сентября.
Комментарии