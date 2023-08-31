В Роструде рассказали, как действовать при приеме сотрудника для работы вахтовым методом

12 сентября собираем «Клерк.Конференцию», на которой топовые спикеры разберут самое важное для бухгалтера в 2023–2024 году:

последние поправки в ЕНП по закону от 31 июля, в которых еще никто не успел разобраться;

как оспорить сальдо ЕНС;

как подготовить отчетности за 9 месяцев по новым правилам.

По насыщенности программа конференции равна 10 экспертным вебинарам! Можно участвовать онлайн и получить полную запись всех выступлений за 1000 руб., цену держим до 1 сентября.

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