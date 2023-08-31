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В Роструде рассказали, как действовать при приеме сотрудника для работы вахтовым методом

Специалисты Роструда подготовили инструкцию о том, как должен действовать работодатель при приеме сотрудника для работы вахтовым методом.
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Итак, работодателю необходимо:

  1. Ознакомиться с требованиями, необходимыми при приеме на работу вахтовым методом.

    Среди них, например, создание вахтовых поселков (комплекс зданий и сооружений для обеспечения жизнедеятельности работников во время выполнения работ и междусменного отдыха), либо оплата общежитий, иных жилых помещений.

  2. Определить обстоятельства, исключающие привлечение к работе вахтовым методом.

    На работу вахтовым методом не могут привлекаться:

    работники в возрасте до 18 лет, беременные женщины,

    женщины, имеющие детей до 3 лет и др.

  3. Направить соискателя на медосмотр.

    По общему правилу, предварительные медосмотры проводятся по направлению и за счет работодателя.

  4. Получить от соискателя документы для оформления и предложить заполнить документы для личного дела:

    паспорт или иной документ, удостов-ий личность,

    трудовую книжку, документы воинского учета, документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний и пр.

  5. Ознакомить нанимаемого с обязательными документами:

    колдоговором (при наличии),

    правилами внутреннего трудового распорядка и т.д.

  6. Заключить трудовой договор и издать приказ о приеме на работу. В трудовом договоре должно быть указано место работы, в т.ч. обособленное структурное подразделение и его местонахождение.

Местом работы считаются объекты (участки), на которых осуществляется непосредственная трудовая деятельность.

Важно! В приказе о приеме на работу должно быть указание на вахтовый метод работы и на пункт сбора. В з-х дн. срок со дня фактического начала работы следует ознакомить работника с приказом под подпись.

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Комментарии

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