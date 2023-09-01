Мобильные операторы будут блокировать звонки с незарегистрированных номеров

Владельцы «серых» СИМ-карт не смогут дозвониться до абонентов. Если номера нет в базах данных, то все исходящие с него вызовы будут заблокированы.

Госдума может обязать мобильных операторов не пропускать звонки с телефонов, которые не прошли верификацию в их базах данных и в государственной системе «Антифрод». Об этом пишут «Известия».

Вице-спикер Борис Чернышов собирается внести в Госдуму поправки в закон «О связи». Если они будут приняты, то операторы связи начнут блокировать любой тип исходящих сигналов с СИМ-карт, которые не верифицированы в базах данных.

По оценкам экспертов, в России насчитывается от 2 млн до 7 млн таких SIM-карт. Их использование позволяет преступникам оставаться практически безнаказанными: вычислить совершившего мошеннический звонок человека не представляется возможным. Спрос на SIM-карты также высок среди тех, кто занимается массовыми SMS-рассылками, регистрирует анонимные кошельки и ненастоящие профили в соцсетях, — сказал Борис Чернышов.

В 2022 году ущерб от телефонных мошенников составил 14,2 млрд рублей. Максимальная сумма, которую похитили единовременно, — 500 млн рублей.

В 2023 году число операций без согласия клиента выросло на 28%, до 279,7 тыс.

Исходящий звонок или сообщение от абонента с кодом «+7» будет проходить только от номеров, зарегистрированных в официальных базах операторов связи и принадлежащих физическим и юридическим лицам. То есть опасный звонок или сообщение не поступит на телефон потенциальной жертвы, — сказано в будущем законопроекте.

Руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле рассказал, что новые нормы не решат проблему, а только приведут к дополнительным тратам мобильных операторов. В итоге эти расходы переложат на абонентов, а значит подорожают услуги связи.

Недавно мы писали, что Роскомнадзор требует заблокировать до 7 млн номеров с неактуальными данными.