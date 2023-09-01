МТС полностью перешла на отечественные программы для борьбы с мошенничеством

Зарубежное ПО хуже выявляет аномалии в поведении пользователей. С новой системой МТС сэкономит около 460 млн рублей в год.

Мобильный оператор МТС полностью заместил иностранное ПО в области борьбы с мошенничеством и перешел на отечественную антифрод-систему. Об этом пишет «ТАСС».

В компании сообщили, что зарубежный софт хуже выявляет аномалии и прогнозирует проведение пользователей.

Новая антифрод-система Fraud Detection Platform, по мнению МТС, на 31% быстрее и точнее анализирует пользователей. Программное обеспечение включает ML детекцию – машинное обучение, основанное более чем на 250 параметрах.

Такой многофакторный анализ позволяет выявлять даже самые нетипичные мошеннические схемы. Ранее антифрод-система учитывала только 32 показателя по каждому действию в сети, теперь число параметров не ограничено, — сказали представители МТС.

Новая система позволит компании экономить около 460 млн рублей в год.