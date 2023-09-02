Центробанк ограничит выдачу кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой

С 1 октября банки смогут выдавать клиентам с долговой нагрузкой выше 80% только 5% от общего числа потребительских кредитов.

Центробанк установил новые ограничения по необеспеченным кредитам и займам на четвертый квартал 2023 года. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Банки для клиентов с долговой нагрузкой выше 80% смогут выдавать только 5% от общего числа кредитов. Сейчас установлен лимит в 20%.

Для микрофинансовых организаций также поднимают планку: вместо 30% они смогут предоставлять закредитованным клиентам только 15% от общего числа займов.

С 1 октября 2023 года банки и микрофинансовые организации могут выдавать клиентам с долговой нагрузкой от 50 до 80% не более 30% от общего числа кредитов. До этого подобные ограничения не были установлены.

Ужесточение снизит темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 года на 6 п.п., но сделает структуру кредитования более сбалансированной, что в конечном счете снизит закредитованность граждан, риски банков и МФО, — сказано на сайте ЦБ.

На 1 августа 2023 года годовой темп роста задолженности по потребительским кредитам составил 13,3%.

64% заемщиков направляют на погашение кредитов больше половины своих доходов, а 32% клиентов — более 80% заработка.