Набиуллина: Центробанк отвечает за финансовую стабильность

10 лет назад ЦБ получил статус мегарегулятора финансового рынка. Со слов Набиуллиной, сейчас Банк России должен поддерживать постоянную готовность к шоку.

1 сентября 2013 года ЦБ получил статус мегарегулятора, который отвечает не только за инфляцию, денежно-кредитную политику, но и за финансовую стабильность. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Мы все осознавали необходимость усиления функций небанковского финансового сектора, у нас банковский доминировал, а небанковский — нет. Плюс, в других странах после кризисов 2008-2009 годов происходило осознание, что Центральные банки отвечают не только за инфляцию, денежно-кредитную политику, но и за финансовую стабильность, а это некоторые новые полномочия, — сказала глава ЦБ.

Первым испытанием мегарегулятора стал 2014 год, когда ЦБ завершал переход к таргетированию инфляции и к свободному плавающему курсу.

Тогда Центробанк давал кредитным организациям регуляторные послабления, чтобы они адаптировались к изменениям и приносили брокерам ликвидность.

К сожалению, нам надо поддерживать постоянную готовность к шоку, и запас прочности системы должен быть. Эту заботу о запасе прочности системы нужно брать с собой дальше, — добавила Набиуллина.

1 сентября 2023 состоялась конференция Банка России «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».