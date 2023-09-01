Вот-вот начнется рассылка налоговых уведомлений на имущественные налоги физлиц за 2022 год

Такое объявление сделало УФНС по Ставропольскому краю.
Форма налогового уведомления включает:
сумму налога, подлежащую уплате;
сведения об объекте налогообложения;
сведения о налоговой базе;
срок уплаты налога;
сведения для перечисления ЕНП (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).
Напомним, что с 1 октября заработает правило по досрочному автоматическому резервированию денег с сальдо ЕНС в счет уплаты имущественных налогов.
Это касается, в том числе, ИП. Если у ИП на сальдо ЕНС есть фиксированные взносы, то их заберут в счет уплаты имущественных налогов, хотя срок уплаты этих налогов еще не наступил.
Резервировать имущественные налоги физлиц будут в пропорции, а разрезервировать – от меньшего к большему. Об этом (с примером) мы рассказывали здесь.
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