Вот-вот начнется рассылка налоговых уведомлений на имущественные налоги физлиц за 2022 год

Уже с 10 сентября начинается ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физлицами имущественных налогов за 2022 год – транспортного и земельного налогов, налога на имущество физлиц, а также НДФЛ, не удержанного налоговыми агентами.

Такое объявление сделало УФНС по Ставропольскому краю.

Форма налогового уведомления включает:

сумму налога, подлежащую уплате;

сведения об объекте налогообложения;

сведения о налоговой базе;

срок уплаты налога;

сведения для перечисления ЕНП (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).

Напомним, что с 1 октября заработает правило по досрочному автоматическому резервированию денег с сальдо ЕНС в счет уплаты имущественных налогов.

Это касается, в том числе, ИП. Если у ИП на сальдо ЕНС есть фиксированные взносы, то их заберут в счет уплаты имущественных налогов, хотя срок уплаты этих налогов еще не наступил.

Резервировать имущественные налоги физлиц будут в пропорции, а разрезервировать – от меньшего к большему. Об этом (с примером) мы рассказывали здесь.