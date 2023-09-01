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«Сбер» выдал 3 млн детских банковских карт

Дети от 6 до 13 лет могут управлять своими финансами через приложение «СберKids», а также оплачивать покупки специальными детскими банковскими картами.
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Детскими «СберКартами» пользуются 3 млн юных клиентов банка. Об этом сказано на сайте Сбербанка.

Детские карты могут получить юные клиенты банка 6-13 лет. У «пластика» оригинальный дизайн с монстриками, единорогом, Чебурашкой и СберКотом.

С помощью таких карт можно делать покупки в обычных о онлайн-магазинах, а также получать бонусы «СберСпасибо».

Управлять финансами ребенок может в мобильном приложении «СберKids».

С 1 сентября 2023 года для детей услуга «Уведомления об операциях» по картам стала полностью бесплатной. За обслуживание и выпуск карты также не нужно платить.

Родители могут следить за тратами ребенка в сервисе «Совместные уведомления». На телефон взрослых будут приходить оповещения о каждой операции по детской карте. Пробный период будет бесплатным, а затем за уведомления придется платить по 70 рублей в месяц.

При заказе детской карты до 10 сентября ребенок получит специальный тариф на услуги связи от «СберМобайла». Родителям придет промокод, который даст скидку на покупку смартфона или умных часов в «Мегамаркете».

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