🚌 Доставку вахтовиков до работы можно включить в расходы, несмотря на неоднозначную норму НК

С 1 марта 2023 года заработали поправки в ТК РФ, которые обязывают работодателей доставлять вахтовиков от места сбора до места работы. А также работодателям разрешают компенсировать им дорогу от дома до места сбора, если это предусмотрено:
колдоговором;
локальным актом;
трудовым договором.
Но по пп. 12.1 п. 1 ст. 264 НК для налога на прибыль принимать расходы на доставку можно, если они предусмотрены только колдоговором. Ни ЛНА, ни трудовым договором, а именно колдоговором.
Но расходы от дома до пункта сбора все равно можно учитывать, даже если нет колдоговора, поясняет ФНС в письме от 06.07.2023 № СД-4-3/8615@.
Только основанием будет не ст. 264 НК, а п. 25 ст. 255 НК (другие расходы на оплату труда).
С расходами от места сбора до места работы еще проще. Теперь это обязанность работодателя, и она не зависит от договоренности сторон трудовых отношений, выраженной в коллективных или трудовых договорах.
Таким образом, даже если нет колдоговора, расходы можно принять.
Кстати, ранее Минфин утверждал обратное – что учитывать расходы на доставку вахтовиков можно, только если они предусмотрены колдоговором (письмо от 16.03.2023 № 03-03-06/1/22134).
Получается, что нормы ТК РФ и НК РФ сейчас не стыкуются.
По норме НК РФ доставка от дома до работы (то есть, и от дома то места сбора и от места сбора до работы) должна быть прописана в колдговоре. А по норме ТК РФ даже при доставке от дома до места сбора можно обойтись без колдоговора, а уж при доставке от места сбора до места работы колдоговор в принципе не нужен.
Все изменения в Налоговом кодексе и отчетности в 2023–2024 году мы разберем на «Клерк.Конференции», которую собираем 12 сентября.
Записывайтесь заранее, пока действуют скидки на раннее бронирование.
Комментарии