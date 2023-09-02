🚌 Доставку вахтовиков до работы можно включить в расходы, несмотря на неоднозначную норму НК

По норме НК РФ расходы на доставку вахтовиков от места жительства (сбора) до места работы и обратно, учитывают для налога на прибыль, если эти расходы предусмотрены колдоговом. Но ФНС разрешила игнорировать норму о колдоговоре.

С 1 марта 2023 года заработали поправки в ТК РФ, которые обязывают работодателей доставлять вахтовиков от места сбора до места работы. А также работодателям разрешают компенсировать им дорогу от дома до места сбора, если это предусмотрено:

колдоговором;

локальным актом;

трудовым договором.

Но по пп. 12.1 п. 1 ст. 264 НК для налога на прибыль принимать расходы на доставку можно, если они предусмотрены только колдоговором. Ни ЛНА, ни трудовым договором, а именно колдоговором.

Но расходы от дома до пункта сбора все равно можно учитывать, даже если нет колдоговора, поясняет ФНС в письме от 06.07.2023 № СД-4-3/8615@.

Только основанием будет не ст. 264 НК, а п. 25 ст. 255 НК (другие расходы на оплату труда).

С расходами от места сбора до места работы еще проще. Теперь это обязанность работодателя, и она не зависит от договоренности сторон трудовых отношений, выраженной в коллективных или трудовых договорах.

Таким образом, даже если нет колдоговора, расходы можно принять.

Кстати, ранее Минфин утверждал обратное – что учитывать расходы на доставку вахтовиков можно, только если они предусмотрены колдоговором (письмо от 16.03.2023 № 03-03-06/1/22134).

Получается, что нормы ТК РФ и НК РФ сейчас не стыкуются.

По норме НК РФ доставка от дома до работы (то есть, и от дома то места сбора и от места сбора до работы) должна быть прописана в колдговоре. А по норме ТК РФ даже при доставке от дома до места сбора можно обойтись без колдоговора, а уж при доставке от места сбора до места работы колдоговор в принципе не нужен.