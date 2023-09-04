Государственные пенсии

Россиянам объяснили, как получить доплату к пенсии

Юрист Соловьев: доплата к пенсии возможна за стаж, вредность и регион проживания.
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Размер пенсии может изменяться благодаря доплатам за стаж, вредность и даже регион проживания, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает агентство «Прайм».

Юрист отметил, что есть федеральный прожиточный минимум пенсионера — 12 363 рублей.

Прожиточный минимум пенсионеров на 2023 год по всем регионам смотрите в нашей таблице.

Если региональный прожиточный минимум выше федерального, как, например, в Якутии (более 30 тысяч рублей), то пенсионеру положена повышенная региональная социальная выплата, добавил юрист.

Также льготные категории пенсионеров имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Доплата в размере от 1300 до 4950 рублей полагается инвалидам, Героям СССР и соцтруда, ветеранам, чернобыльцам, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

Пенсионеры, которые содержат других нетрудоспособных членов семьи, также могут рассчитывать на получение доплаты к пенсии в размере 2522 рубля. Надбавка в размере 1892 рублей полагается пенсионерам, которые более 30 лет проработали в сельской местности, а дополнительные 7567 рублей должны быть назначены пенсионерам, достигшим 80 лет или имеющим первую группу инвалидности. Надбавку к пенсии в размере 3784 и 2270 рублей получат те, кто проработал определенное количество лет в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 33 минуты назад

    Главный бухгалтер

    как бы эту новость нищенствующему Лещенко переслать бы ?

    может хоть на 1300 увеличили бы

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