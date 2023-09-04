У Wildberries появится еще один склад под Санкт-Петербургом

Маркетплейс планирует возвести здесь логопарк почти на 150 000 кв. м.

Компания Wildberries приобрела участок под строительство в Тосненском районе Ленинградской области. Маркетплейс планирует возвести здесь логопарк почти на 150 000 кв. м, пишут «Ведомости».

Онлайн-ритейлер Wildberries приобрела участок площадью 29,8 га на территории индустриального парка М10. Информацию о сделке подтвердил генеральный директор М10 Михаил Косарев. Площадь новых складов ритейлера составит примерно 150 тыс. кв. м, а инвестиции в строительство оцениваются в 12–18 млрд рублей.

В настоящий момент у компании уже есть в этом регионе другие логистические объекты.

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