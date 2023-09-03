Бухгалтерам лень или сложно разобраться в телеграм-чатах и они остаются в привычных соцсетях

Многие пользователи «Клерка» еще не освоили формат телеграм-чатов. И напрасно, ведь там можно оперативно получить ответ на свой вопрос и дельный совет от практикующих коллег.

«Клерк» провел опрос, почему многие бухгалтеры предпочитают получать информацию из группы в «Фейсбуке»* (да, там активно общаются наши читатели, мы есть всех популярных соцсетях), а не переходить в телеграм-канал «Красный уголок бухгалтера».

Многие предпочитают ФБ* Телеграму, потому что в привычной соцсети им удобнее, кому-то просто лень переходить на другой формат общения. Некоторые читатели не понимают, как устроен телеграм и выбирают привычное «форумное» взаимодействие.

Напомним, что в телеграм-чатах гораздо проще и быстрее получить советы как от экспертов «Клерка», так и от практикующих бухгалтеров.

Для каждого сообщения есть свои «ветки» ответов. Для этого достаточно открыть раздел с комментариями.

А нужную тему можно найти по поиску. Просто нажмите значок лупы на верхней панели группы и напишите запрос.

Например, вот так:

Вы также можете поделиться своей проблемой, предупредить коллег об изменениях в работе, получить ответ от наших экспертов, которые есть в КУБе.

Недавно в чате обсуждали, какой планшет выбрать, чтобы потянул 1С.

Кроме того, нас читают жители со всех уголков страны: из Москвы, Петрозаводска, Ялты, Новороссийска, Екатеринбурга, Московской области и из других городов.

Обращайтесь за помощью и делитесь своими новостями в специальных чатах! Присоединяйтесь к телеграм-каналу «Красный уголок бухгалтера».

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