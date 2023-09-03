Обзор сервисов для бухгалтеров

Бухгалтерам лень или сложно разобраться в телеграм-чатах и они остаются в привычных соцсетях

Многие пользователи «Клерка» еще не освоили формат телеграм-чатов. И напрасно, ведь там можно оперативно получить ответ на свой вопрос и дельный совет от практикующих коллег.
49

«Клерк» провел опрос, почему многие бухгалтеры предпочитают получать информацию из группы в «Фейсбуке»* (да, там активно общаются наши читатели, мы есть всех популярных соцсетях), а не переходить в телеграм-канал «Красный уголок бухгалтера».

Многие предпочитают ФБ* Телеграму, потому что в привычной соцсети им удобнее, кому-то просто лень переходить на другой формат общения. Некоторые читатели не понимают, как устроен телеграм и выбирают привычное «форумное» взаимодействие.

Напомним, что в телеграм-чатах гораздо проще и быстрее получить советы как от экспертов «Клерка», так и от практикующих бухгалтеров.

Для каждого сообщения есть свои «ветки» ответов. Для этого достаточно открыть раздел с комментариями.

А нужную тему можно найти по поиску. Просто нажмите значок лупы на верхней панели группы и напишите запрос.

Например, вот так:

Вы также можете поделиться своей проблемой, предупредить коллег об изменениях в работе, получить ответ от наших экспертов, которые есть в КУБе.

Недавно в чате обсуждали, какой планшет выбрать, чтобы потянул 1С.

Кроме того, нас читают жители со всех уголков страны: из Москвы, Петрозаводска, Ялты, Новороссийска, Екатеринбурга, Московской области и из других городов.

Обращайтесь за помощью и делитесь своими новостями в специальных чатах! Присоединяйтесь к телеграм-каналу «Красный уголок бухгалтера».

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Онлайн-школа Татьяны Себелевой
    Онлайн-школа Татьяны Себелевой
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Горячий кейс по ЕНС. Как я отбила 114 тысяч рублей у налоговой службы

    В статье рассказываю, как работает система уплаты налогов через единый налоговый платеж, какие могут быть причины отрицательного сальдо ЕНС и делюсь кейсом, как я отбила 114 тысяч рублей клиента у налоговой службы, после ошибки в начислениях.

    Горячий кейс по ЕНС. Как я отбила 114 тысяч рублей у налоговой службы
    1
    499
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: Делимобиль на размещении

    «Каршеринг сдохнет, потому что машины в 2 раза подорожали» VS «Каршеринг озолотится, потому что машины в 2 раза подорожали». В эфире шоу «Свежие облигации на размещении», и сегодня мы попробуем понять, стоит ли обратить своё пристальное внимание на третий выпуск бондов Делимобиля.

    Свежие облигации: Делимобиль на размещении
    21
    Логотип RAOS_Consulting
    RAOS_Consulting
    Ведение бизнеса

    Юрист на удаленке. Почему это выгодно клиентам?

    После недавних событий большинство юридических фирм теперь работает на удаленке. В этой статье рассказываем о том, как мы начали работать на удаленке, и о том почему это выгодно и для нас и для клиентов.

    27
    Логотип bugrushevadvokat
    bugrushevadvokat
    Налоговые проверки

    Топ-ошибки в акте налоговой проверки, которые помогут отменить доначисления

    В этой статье рассмотрим следующие вопросы. Если в материалах 2 акта налоговой проверки, это законно? что сказал суд? Если налоговики не раскрыли расхождения в акте налоговой проверке? Зачем нужны сводные реестры и приложения. Акт не подписан или подписан не уполномоченными лицами.

    251
    Читать еще