Законопроекты

Депутаты предложили установить для нарушителей ПДД на самокатах уголовную ответственность

Водители самокатов должны знать ПДД, а сами средства индивидуальной мобильности собираются регистрировать с присвоением госномера.
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Депутаты Госдумы вместе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым предлагают премьер-министру Михаилу Мишустину ввести для самокатчиков госномера и уголовную ответственность. Об этом пишут «Известия».

В обращении авторы инициативы указали, что в 2022 году на 40% выросло количество ДТП с самокатами. С начала 2023 года нарушений стало на 181,9% больше, а число пострадавших увеличилось на 183,2%.

Идею выдавать госномера на самокаты, а также привлекать нарушителей на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) не только к административной, но и к уголовной ответственности поддержали в общественном совете при ГУ МВД России при Москве и в Национальном автомобильном союзе.

Сегодня в КоАП отсутствует норма об ответственности лиц, управлявших средством индивидуальной мобильности. В связи с высокой степенью травматического риска, создаваемого этими средствами, будет целесообразно внести дополнения в Административный кодекс и установить ответственность для таких лиц наравне с водителями иных транспортных средств, — сказано в обращении.

Депутаты хотят, чтобы самокаты не только регистрировались и получали госномера, но и проходили техосмотры на предмет безопасности и исправности. Самокатчики также должны знать ПДД.

Регулировать сферу СИМ предлагают по аналогии с мопедами.

Если вы помните, когда появились мопеды, они были тоже поначалу очень популярны, и с ними была такая же вакханалия в части нарушений дорожного движения, как сегодня с самокатами. На них ездили все подряд без соблюдения ПДД. В ответ на это на мопедах появились специальная категория водителей «М» и номерные знаки. После этого ситуация резко изменилась, — рассказал член общественного совета Петр Шкуматов.

Камеры видеофиксации помогут установить нарушителей ПДД и привлечь их к ответственности. Для этого нужны поправки в КоАП и УК, которые позволят ставить на СИМ государственные номера.

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