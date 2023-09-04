Альфа-банк перестал сотрудничать с Иваном Ургантом. Теперь амбассадором банка будет рэпер Баста

Новым лицом рекламной кампании Альфа-банка станет исполнитель Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на представителя «Альфы».
Героем большой имиджевой кампании стал Баста. Он давний друг «Альфы», нас объединяет дух предпринимательства и свободы, — сказал директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Алексей Гиязов.
Телеведущий Иван Ургант был лицом банка с 2020 года. В феврале 2022 года его основная программа на «Первом канале» шоу «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир.
Иван Ургант выступил с антивоенной позицией, эмигрировал из страны, но потом вернулся.
Рэпер Баста в 2019 году стал амбассадором банка «Открытие», который в 2022 году был присоединен к ВТБ. Клиенты «Открытия» перейдут в ВТБ с 2024 года.
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Комментарии4
Ирина
Ох уж этот Альфа-банк! Лица меняет как перчатки.
Главный бухгалтер
банк-то в данном конкретном случае в чём виноватый?
если вчерашние лица опой разворачиваются
Ирина
в неразборчивости.
Главный бухгалтер
ну кто ж сразу знал? он вроде как до 22.02 вполне себе лояльно относился по политическим вопросам. Или по крайней мере обтекаемо... в общем - приемлемо...
и вдрухххх....
Папа егойный до сих пор скачет - ничё.... а ентот....