Мошенники рассылают фишинговые письма от имени Следственного комитета

Пользователей просят стать свидетелями по уголовному делу и скачать документы для ознакомления. Если это сделать, то запустится вирус, который украдет личные данные для входа в банковские приложения.

Клиенты банков начали получать рассылки от имени Следственного комитета, в которых содержатся ссылки на фишинговые ресурсы. Об этом сказано в телеграм-канале «Финансовая культура», который ведет Банк России.

«Следователь» пишет человеку, что тот стал свидетелем по уголовного делу, и приглашает его на очное заседание суда. Но сначала предлагает познакомиться с материалами дела и присылает ссылку для их скачивания. Под видом документов скрывается вредоносная программа, — говорится в сообщении.

Злоумышленники могут получить доступ к мобильному банку и онлайн-банкингу клиента.

Если перейти по фишинговой ссылке и скачать «материалы уголовного дела», то запустится вредоносная программа. Она собирает учетные данные пользователей интернета, с помощью которых мошенники могут войти в личные кабинеты и получить доступ к деньгам.

Для придания достоверности преступники могут в рассылке указывать точные ФИО, паспортные и другие данные пользователей.

Банк России напомнил, что правоохранительные органы могут вызвать на допрос только повесткой. Настоящие следователи не рассылают документы по электронной почте и в мессенджерах.