Мошенничество

Мошенники рассылают фишинговые письма от имени Следственного комитета

Пользователей просят стать свидетелями по уголовному делу и скачать документы для ознакомления. Если это сделать, то запустится вирус, который украдет личные данные для входа в банковские приложения.
24

Клиенты банков начали получать рассылки от имени Следственного комитета, в которых содержатся ссылки на фишинговые ресурсы. Об этом сказано в телеграм-канале «Финансовая культура», который ведет Банк России.

«Следователь» пишет человеку, что тот стал свидетелем по уголовного делу, и приглашает его на очное заседание суда. Но сначала предлагает познакомиться с материалами дела и присылает ссылку для их скачивания. Под видом документов скрывается вредоносная программа, — говорится в сообщении.

Злоумышленники могут получить доступ к мобильному банку и онлайн-банкингу клиента.

Если перейти по фишинговой ссылке и скачать «материалы уголовного дела», то запустится вредоносная программа. Она собирает учетные данные пользователей интернета, с помощью которых мошенники могут войти в личные кабинеты и получить доступ к деньгам.

Для придания достоверности преступники могут в рассылке указывать точные ФИО, паспортные и другие данные пользователей.

Банк России напомнил, что правоохранительные органы могут вызвать на допрос только повесткой. Настоящие следователи не рассылают документы по электронной почте и в мессенджерах.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Астрал
    Астрал
    ЭДО в кадровом учете

    МЧД в КЭДО-2023: что нужно знать кадровику и как это работает на практике 

    Внедрение машиночитаемых доверенностей коснется практически всех аспектов работы предприятия: от сдачи отчетности до заключения сделок с контрагентами по ЭДО. Рассказываем, как МЧД пригодится в кадровом делопроизводстве, какие документы по персоналу можно перевести в электронный вид и о чем стоит позаботиться уже сейчас.

    МЧД в КЭДО-2023: что нужно знать кадровику и как это работает на практике 
    47
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    Раскрыта теория заговора про цифровой рубль, а Трамп заработал $7 млн на злобной заточке

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Тимати цинично присвоил DOMИNO-пиццу, эстонская премьерка спалила семейный бизнес в России, инвестбанкиры с Уолл-стрит переизобрели цепочки «писем счастья», Binance подумывает над уходом из России, а криптаны надеются на настоящий Bitcoin-ETF.

    9
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Директор не видит разницы между бухгалтерским и управленческим учетом. Как ее объяснить?

    К тому, что на бухгалтера часто вешают десяток посторонних задач, многие уже привыкли. Но вот как быть, если начальство не видит разницы между важными направлениями учета?

    Директор не видит разницы между бухгалтерским и управленческим учетом. Как ее объяснить?
    4
    3,8 тыс.
    Логотип Что делать Консалт
    Что делать Консалт
    Обзоры для бухгалтера

    Что изменится в законах для бухгалтера с 1 сентября 2023 года

    Важные изменения НК начали вступать в силу уже с 31 августа, а в сентябре и октябре их станет еще больше. В статье собрали все поправки в законодательстве, которые придется учитывать в работе уже в этом году.

    Что изменится в законах для бухгалтера с 1 сентября 2023 года
    822
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Женщины против, мужчины за. Мужчины хотят, чтобы государство начало регулировать вопрос абортов

    Новости с полей борьбы за рождаемость. Российское общество склоняется к позиции о том, что государство должно регулировать вопрос абортов, по результатам опроса, большинство мужчин поддерживает эту идею. То есть, за госконтроль абортов выступили те, у кого нет права голоса по этому вопросу.

    Женщины против, мужчины за. Мужчины хотят, чтобы государство начало регулировать вопрос абортов
    108
    585
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    855
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Вебинары для бухгалтеров

    Интернет-магазин в эпоху маркетплейсов: тренды, продвижение, доставка

    Сегодня предприниматели выбирают торговлю на маркетплейсах вместо собственного интернет-магазина. Но на самом деле эти два канала отлично работают в тандеме. На вебинаре узнаете, как развивать интернет-магазин. Это позволит снизить риски и зависимость от сторонних площадок, прокачать собственный бренд, увеличить общий объем продаж. 

    Интернет-магазин в эпоху маркетплейсов: тренды, продвижение, доставка
    32
    Читать еще