Выплаты работникам с детьми не идут в расходы по налогу на прибыль

По статье 255 НК в расходы идут такие выплаты работникам:
любые начисления в денежной и натуральной форме;
стимулирующие начисления и надбавки;
компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда;
премии и единовременные поощрительные начисления;
расходы, связанные с содержанием этих работников.
Условия – такие выплаты предусмотрены нормами законодательства, трудовым и коллективным договором.
Но при этом не учитывают расходы из статьи 270 НК. В этот список, например, входит матпомощь, оплата по колдоговору допотпусков сотрудникам с детьми и т. д.
Кроме того, выплаты должны соответствовать статье 252 НК – быть экономически оправданными.
Отсюда следует вывод, что выплаты, не связанные с производственными результатами работников, не соответствуют требованиям статьи 252 НК и не могут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Такое разъяснение Минфин дает в письме от 01.06.2023 № 03-03-05/50863, отвечая на вопрос о поощрительных выплатах работникам, имеющим детей.
Кстати, важные письма Минфина и ФНС о нюансах налогового законодательства можно найти в наших обзорах. Вот, например, обзор за август.
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