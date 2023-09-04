Выплаты работникам с детьми не идут в расходы по налогу на прибыль

Любые выплаты работникам по закону и по трудовому договору считаются расходами на оплату труда для целей налога на прибыль. Но есть исключения.

По статье 255 НК в расходы идут такие выплаты работникам:

любые начисления в денежной и натуральной форме;

стимулирующие начисления и надбавки;

компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда;

премии и единовременные поощрительные начисления;

расходы, связанные с содержанием этих работников.

Условия – такие выплаты предусмотрены нормами законодательства, трудовым и коллективным договором.

Но при этом не учитывают расходы из статьи 270 НК. В этот список, например, входит матпомощь, оплата по колдоговору допотпусков сотрудникам с детьми и т. д.

Кроме того, выплаты должны соответствовать статье 252 НК – быть экономически оправданными.

Отсюда следует вывод, что выплаты, не связанные с производственными результатами работников, не соответствуют требованиям статьи 252 НК и не могут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Такое разъяснение Минфин дает в письме от 01.06.2023 № 03-03-05/50863, отвечая на вопрос о поощрительных выплатах работникам, имеющим детей.

Кстати, важные письма Минфина и ФНС о нюансах налогового законодательства можно найти в наших обзорах. Вот, например, обзор за август.