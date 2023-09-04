Компания из новых регионов не может взять на вычет прошлогодний НДС по импорту

Компания из ДНР в декабре прошлого года завезла из Китая товар, уплатила НДС на таможне и 31.12.2022 этот товар продала. Уплаченный на таможне НДС принять на вычет нельзя.

Дело в том, что нормы НК РФ действуют для налогоплательщиков из ДНР только с 01.01.2023.

Раз продажа товара прошла до этой даты, то уплаченный на таможне НДС вычету не подлежат.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 25.08.2023 № СД-4-3/10874@.