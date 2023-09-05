Налог на прибыль

При увольнении сотрудника расходы по ДМС можно продолжать учитывать, а страховые взносы надо пересчитать

Взносы по ДМС работников включают в расходы по налогу на прибыль. Но только если договор заключен как минимум на 1 год.
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Между тем, бывают ситуации, когда одни сотрудники увольняются, другие принимаются.

Минфин в письме от 01.06.2023 № 03-03-06/1/50307 пояснил, что если меняется список застрахованных лиц, но не происходит изменения или прекращения срока действия договора, то взносы по такому договору о ДМС можно принять в расходы.

Если же договор изначально был на срок не менее 1 год, но потом его досрочно расторгли, то все взносы по нему надо убрать из расходов.

Что касается страховых взносов, то по ДМС их нет, если договор заключен на срок от 1 года. Но если работник увольняется раньше, то надо пересчитать страховые взносы (доначислить) за прошлые периоды.

Также нужно сдать уточненные РСВ. Эти доначисленные взносы СФР учтет при начислении пенсионных баллов на ИЛС сотрудника.

Комментарии

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