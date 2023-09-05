При увольнении сотрудника расходы по ДМС можно продолжать учитывать, а страховые взносы надо пересчитать

Между тем, бывают ситуации, когда одни сотрудники увольняются, другие принимаются.
Минфин в письме от 01.06.2023 № 03-03-06/1/50307 пояснил, что если меняется список застрахованных лиц, но не происходит изменения или прекращения срока действия договора, то взносы по такому договору о ДМС можно принять в расходы.
Если же договор изначально был на срок не менее 1 год, но потом его досрочно расторгли, то все взносы по нему надо убрать из расходов.
Что касается страховых взносов, то по ДМС их нет, если договор заключен на срок от 1 года. Но если работник увольняется раньше, то надо пересчитать страховые взносы (доначислить) за прошлые периоды.
Также нужно сдать уточненные РСВ. Эти доначисленные взносы СФР учтет при начислении пенсионных баллов на ИЛС сотрудника.
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