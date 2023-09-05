При увольнении сотрудника расходы по ДМС можно продолжать учитывать, а страховые взносы надо пересчитать

Взносы по ДМС работников включают в расходы по налогу на прибыль. Но только если договор заключен как минимум на 1 год.

Между тем, бывают ситуации, когда одни сотрудники увольняются, другие принимаются.

Минфин в письме от 01.06.2023 № 03-03-06/1/50307 пояснил, что если меняется список застрахованных лиц, но не происходит изменения или прекращения срока действия договора, то взносы по такому договору о ДМС можно принять в расходы.

Если же договор изначально был на срок не менее 1 год, но потом его досрочно расторгли, то все взносы по нему надо убрать из расходов.

Что касается страховых взносов, то по ДМС их нет, если договор заключен на срок от 1 года. Но если работник увольняется раньше, то надо пересчитать страховые взносы (доначислить) за прошлые периоды.

Также нужно сдать уточненные РСВ. Эти доначисленные взносы СФР учтет при начислении пенсионных баллов на ИЛС сотрудника.