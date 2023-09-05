Самозанятых обязали указывать данные в онлайн-рекламе

С 1 сентября самозанятые должны указывать данные о себе при продажах в интернете.

Если раньше это требование относится только к рекламодателям-компаниям и индивидуальным предпринимателям. То, с 1 сентября продавцы-самозанятые обязаны информировать покупателей о своих фамилии, имени и ИНН . Госдума приняла соответствующий закон, который вступил в силу с 1 сентября.

Теперь поправки обязали физлиц, которые платят налог на профессиональный доход, при дистанционной продаже указывать в рекламе фамилию, имя и идентификационный номер налогоплательщика. Такие поправки в закон «О рекламе» должны защитить права потребителей, которые заказывают товары у этой категории продавцов на маркетплейсах.

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