Кредитование

Кредитные долги населения перед банками впервые превысили 32 трлн рублей

Темпы кредитования выросли на 3,3 трлн рублей, это рекордный показатель с 2015 года.
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С начала 2023 года общий объем кредитов физических лиц увеличился на 3,3 трлн рублей и в конце июля превысил 32 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Такие темпы роста кредитования максимальные с 2015 года.

Больше всего денег население берет у банков для покупки жилья. Льготную ипотеку продлили только до июля 2024 года, поэтому заемщики спешат уже сейчас получить средства.

В первом полугодии крупные банки предлагали оформить потребительские займы под 3,9-4% годовых. Этот фактор также повлиял на ускорение темпов кредитования.

С января по июль в банке «Зенит» выдачи потребительских кредитов выросли на 65%.

В банке «Открытие» клиенты оформили потребзаймы на 88 млрд рублей и автокредиты на 67 млрд рублей.

Чтобы охладить спрос населения на заемные средства, Центробанк поднял ключевую ставку и ввел новые ограничения для клиентов с высокой долговой нагрузкой.

В банке «Синара» считают, что спрос на потребительские кредиты упадет после повышения ключевой ставки. Однако снижение будет краткосрочным.

На 1 января 2023 года закредитованность россиян составляла 11,2%. Представитель НБКИ Алексей Волков не заметил особых рисков по росту плохих долгов.

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