Что изменится в уведомлениях по ЕНП с 1 октября: три поправки

1 октября 2023 года заработают поправки в НК РФ в части уведомлений по ЕНП0 которые были внесены Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Об изменениях рассказали в УФНС по Удмуртии.

1. Уведомление без КЭП

С 1 октября ИП смогут отправить через личный кабинет уведомление по ЕНП и заявление о зачете без квалифицированное электронной подписи. Это будет электронное уведомление, но подписано оно будет электронной подписью, которую можно сгенерировать прямо в ЛК.

2. Отрицательные уведомления

С 1 октября заработает норма НК РФ про отрицательные уведомления. Такое уведомление с минусом нужно, если авансовый платеж в отчетном периоде исчислен в меньшем размере, чем в предшествующих отчетных периодах.

Впрочем, сейчас тоже можно отправлять такие отрицательные уведомления, хотя норма НК РФ про них еще не действует. Такую индульгенцию упрощенцам дала ФНС в письме от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@.

3. Контрольные соотношения

С 1 октября уведомление не пройдет, если будут нарушены контрольные соотношения. Какие именно – определит ФНС.

Это связано, в том числе, с отрицательными уведомлениями. ФНС должна отследить, что при уменьшении аванс нарастающим итогом не уходил в минус.

Об отказе в приеме уведомления налоговики сообщат на следующий день, если оно электронное или в течение 10 дней, если оно бумажное

ФНС приступила к подготовке проекта с контрольными соотношениями для уведомлений.