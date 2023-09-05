Расходы на ПО в сфере искусственного интеллекта для налога на прибыль можно завышать в 1,5 раза

Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям) включают в состав прочих расходов (по ст. 264 НК РФ).

Речь идет о программах стоимостью менее 100 тыс. рублей.

При этом такие расходы по программам для ЭВМ и базам данных, включенным в единый реестр российских программ, относящихся к сфере искусственного интеллекта, можно учитывать в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.06.2023 № 03-03-06/1/50327.

В договоре, который заключается на передачу прав по этому ПО, важно не его название, а его суть, уточняет Минфин со ссылкой на постановления Пленума ВС от 25.12.2018 № 49.

Коэффициент 1,5 – это право, а не обязанность. Поэтому организация должна прописать такую норму в своей учетной политике. Об этом говорит Минфин в письме от 08.11.2022 № 03-03-06/1/108245.

Добавим, что речь идет о расходах в налоговом учете. В бухучете надо придерживаться норм ФСБУ.

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