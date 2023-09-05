Росреестр пояснил, чем грозит нецелевое использование участка

У владельцев участков в России есть определенные обязанности по содержанию земли. Если их не соблюдать, компания может получить штраф.

Росреестр назвал распространенные нарушения земельного законодательства и объяснил, какие штрафы за них могут грозить.

Нарушения:

самовольное занятие земельного участка — самозахват,

нецелевое использование земель — не в соответствии с установленным для участка целевым назначением и видом разрешенного использования. Например, открыть магазин на участке с видом разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» нельзя,

неиспользование земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества.

За эти нарушения владельцев участков могут оштрафовать. Так за нецелевое использование земель (если известна кадастровая стоимость земельного участка), штраф для должностных лиц до 50 000 руб., для компании — до 400 000 руб. (ч. 3 ст. 8.8 КоАП).

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