Амортизация основных средств

Предложили ввести систему целевого использования амортизационных средств

В Минфин снова поступило предложение ввести формирование амортизационных средств, их изъятие в пользу государства в случае неиспользования или их отчисление в государственный амортизационный фонд. В ведомстве идею не поддержали.
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Вот аргументы из письма Минфина от 15.06.2023 № 03-03-07/55009:

  • Сейчас ни в бухучете, ни в налоговом учете невозможно определить источник осуществления капвложений.

  • Налоговое законодательство не использует термин «амортизационные средства».

  • Контролировать расходование амортизируемых средств на обновление основных фондов сейчас невозможно.

  • Амортизация для целей налогового учета является механизмом компенсации затрат на приобретение ОС, а не источником их приобретения.

  • Сейчас в НК уже есть положения, стимулирующие компании к обновлению основного капитала (нелинейная амортизация, повышающие коэффициенты).

Аналогичную позицию Минфин уже высказывал в письме от 27.03.2023 № 03-03-07/26566.

В апреле в Госдуму внесли законопроект от КПРФ, по которому амортизационные средства надо направлять на покупку ОС. За нецелевое использование – повышенный налог на прибыль 30%.

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 38 минут назад

    Главный бухгалтер

    Зюзик на празднике под Курском апять аб танк ударился с перепою?

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 16 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    "чудесное" предложение! (сохраню "на память")

  • Логотип Мирам
    Мирам 5 минут назад

    какие дивиденды поимеет КПРФ от зарабатывания самим себе устойчивой всенародной ненависти. понять не могу. электорату явно не прибудет..

    перешли, что-ли, как В.И. Ленин на поддержку ненавистным вражьим забугорьем и по этому поводу начхать на всех? 😂

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