Предложили ввести систему целевого использования амортизационных средств

Вот аргументы из письма Минфина от 15.06.2023 № 03-03-07/55009:
Сейчас ни в бухучете, ни в налоговом учете невозможно определить источник осуществления капвложений.
Налоговое законодательство не использует термин «амортизационные средства».
Контролировать расходование амортизируемых средств на обновление основных фондов сейчас невозможно.
Амортизация для целей налогового учета является механизмом компенсации затрат на приобретение ОС, а не источником их приобретения.
Сейчас в НК уже есть положения, стимулирующие компании к обновлению основного капитала (нелинейная амортизация, повышающие коэффициенты).
Аналогичную позицию Минфин уже высказывал в письме от 27.03.2023 № 03-03-07/26566.
В апреле в Госдуму внесли законопроект от КПРФ, по которому амортизационные средства надо направлять на покупку ОС. За нецелевое использование – повышенный налог на прибыль 30%.
Комментарии3
Главный бухгалтер
Зюзик на празднике под Курском апять аб танк ударился с перепою?
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
"чудесное" предложение! (сохраню "на память")
какие дивиденды поимеет КПРФ от зарабатывания самим себе устойчивой всенародной ненависти. понять не могу. электорату явно не прибудет..
перешли, что-ли, как В.И. Ленин на поддержку ненавистным вражьим забугорьем и по этому поводу начхать на всех? 😂