За последние 10 лет стало на 80% меньше проверок Роструда

Инспекция делает основной акцент не на проверки и штрафы, а на профилактические мероприятия. В 2022 году было около 23 тысяч проверок и 730 тысяч визитов для консультаций работодателей.

В 2022 году Роструд провел около 23 тыс. проверок, тогда как в 2012 году их было 136 тыс. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

Вместо этого трудовая инспекция стала проводить профилактические визиты, за 2022 год их было 730 тыс.

Замена контрольно-надзорных мероприятий на профилактические меры способствуют созданию спокойной и справедливой трудовой среды. Ведь основная задача трудовой инспекции – не наказать работодателя, а помочь ему разобраться в трудностях трудового законодательства, выявить риски возможных нарушений, — сказал руководитель Роструда Михаил Иванков.

Роструд за 10 лет помог восстановить права более 14 млн работников.

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