Больше 42 тысяч москвичей открыли свой бизнес в центре занятости населения

Начинающие предприниматели сотрудничают с маркетплейсами, занимаются дизайном, флористикой, работают с текстами, снимают фото и видео.

С начала 2020 года свыше 42 тыс. жителей Москвы зарегистрировали самозанятость и начали свое дело при поддержке службы занятости. Об этом сказано на сайте мэра столицы.

Самые популярные направления для ведения бизнеса – оказание услуг и работа с маркетплейсами.

Большинство предпринимателей и самозанятых занимаются дизайном, копирайтингом, фото- и видеосъемкой, флористикой и рукоделием.

Узнайте больше о том, как зарегистрировать ИП для онлайн-торговли.

Последние три года в Москве отмечается устойчивый тренд на альтернативные формы занятости. Они пользуются большой популярностью, так как позволяют самостоятельно регулировать величину заработка, график и нагрузку, выстраивать отношения с клиентами и партнерами, — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Самозанятые и предприниматели могут заниматься разными проектами и применять свои таланты сразу в нескольких направлениях.

Центры «Моя работа» и «Моя карьера» помогают начать вести свое дело и предоставляют консультации наставников.

Начинающие предприниматели могут пройти весь цикл: от определения предпринимательских способностей и поиска идей до регистрации ИП, ООО или самозанятости.